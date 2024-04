Apple Hospitality REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) qui détient un portefeuille diversifié d'hôtels haut de gamme, axés sur les chambres, aux États-Unis. Le portefeuille de la société comprend environ 224 hôtels avec plus de 29 886 chambres situées dans 87 marchés à travers 37 États ainsi qu'une propriété louée à des tiers. Son portefeuille d'hôtels se compose de 100 hôtels Marriott, 118 hôtels Hilton et cinq hôtels Hyatt. Ses hôtels sont exploités sous les marques Marriott ou Hilton. Les hôtels sont exploités et gérés dans le cadre d'accords de gestion distincts avec 16 sociétés de gestion hôtelière, à savoir Hilton Garden Inn, Hampton, Courtyard, Residence Inn, Homewood Suites, SpringHill Suites, Fairfield, Home2 Suites, TownePlace Suites, AC Hotels, Hyatt Place, Marriott, Embassy Suites, Aloft et Hyatt House. Ses hôtels sont situés dans différents États, dont l'Alaska, l'Arizona, la Californie, le Colorado, la Floride, la Géorgie, l'Idaho, l'Illinois, le Kansas, la Louisiane, le Michigan et d'autres encore.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé