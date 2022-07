Apple Inc. : Anticipation d'un retournement 05/07/2022 | 08:43 achat En cours

Cours d'entrée : 137.77$ | Objectif : 150$ | Stop : 130.06$ | Potentiel : 8.88% La configuration du titre Apple Inc. donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 150 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Sous-secteur Téléphones et smartphones Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. APPLE INC. -21.76% 2 248 607 XIAOMI CORPORATION -26.77% 43 817 WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD -40.17% 10 815 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS.. -43.85% 10 541 FIH MOBILE LIMITED -17.65% 1 136 DZS INC. -1.54% 441 RTX A/S -28.77% 161 DORO AB (PUBL) -39.81% 44 GIGASET AG -14.01% 36 SIYATA MOBILE INC. -71.35% 16

Données financières USD EUR CA 2022 394 Mrd - 378 Mrd Résultat net 2022 99 861 M - 95 757 M Tréso. nette 2022 62 947 M - 60 360 M PER 2022 22,6x Rendement 2022 0,65% Capitalisation 2 249 Mrd 2 249 Mrd 2 156 Mrd VE / CA 2022 5,55x VE / CA 2023 5,20x Nbr Employés 154 000 Flottant 99,9% Prochain événement sur APPLE INC. 28/07/22 Q3 2022 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 44 Dernier Cours de Clôture 138,93 $ Objectif de cours Moyen 185,78 $ Ecart / Objectif Moyen 33,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Timothy Donald Cook Chief Executive Officer & Director Luca Maestri Chief Financial Officer & Senior Vice President Arthur D. Levinson Independent Chairman Kevin M. Lynch Vice President-Technology Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer