Apple : BofA dégrade à 'neutre'

Bank of America a annoncé jeudi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Apple à 'neutre', contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours ramené en parallèle de 185 à 160 dollars.



Dans une note diffusée dans la journée, l'intermédiaire justifie son abaissement par un profil risque/rendement considéré comme 'plus équilibré' aux niveaux actuels.



'Nous interprétons le ralentissement de l'activité de services et les délais de livraison peu prometteurs sur l'iPhone comme des signaux indiquant que la demande des consommateurs est appelée à ralentir', explique BofA.



Une trajectoire qui pourrait encore se détériorer d'ici à la fin de l'exercice 2022/2023, poursuit l'analyste, qui abaisse en conséquence ses prévisions de résultats.



'Bien que les perspectives à long terme d'Apple demeurent favorables, nous voyons un risque grandissant autour des résultats et de la valorisation sur le court terme', conclut l'analyste.



