Apple : BofA maintient une opinion 'neutre'

BofA a maintenu mardi son opinion 'neutre' sur Apple, qu'il assortit d'un objectif de cours de 160 dollars, à l'occasion d'un point sur l'activité du groupe technologique en Chine.



Dans une note de recherche, l'analyste fait valoir que le géant américain a jusqu'ici admirablement mené sa barque dans le pays, qui demeure selon lui une 'importante opportunité' en termes de marché.



BofA estime à ce titre que les prix de l'iPhone 13, inférieurs à ceux de l'iPhone 12, pourraient doper la demande en Chine.



Seul problème, poursuit-il, les contraintes imposées par Pékin à destination des jeux vidéo, qui sont susceptibles selon lui de peser sur les ventes d'appareils du groupe, au même titre qu'un possible regain nationaliste dans le pays.



A ce stade, BofA voit donc un profil risque/rendement équilibré aux niveaux actuels.



