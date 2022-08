Apple : Credit Suisse initie la couverture à 'surperformance'

Credit Suisse a initié mercredi la couverture du titre Apple avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours de 201 dollars dans le cadre d'une initiation du secteur du matériel informatique.



Suite à son repli significatif en Bourse, le broker se dit 'positif' sur cet ensemble qui regroupe 20 sociétés technologiques américaines, dont 13 fabricants dits traditionnels, deux fabricants de produits électroniques pour projets à fort contenu technologique (EMS) et cinq spécialistes de l'impression 3D.



Dans son étude, le courtier rappelle que ces titres ont historiquement tendance à surperformer le marché durant les périodes de récession, grâce à la solidité de leur bilan et de leur flux de trésorerie.



Au sein de ce segment, Apple est l'une de ses valeurs préférées ('top picks'), précise-t-il dans sa note.



Credit Suisse suivait jusqu'ici le titre Apple, mais avec une autre équipe d'analystes qui affichaient une opinion 'neutre' sur la valeur.



