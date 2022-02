Apple : Wedbush juge 'stratégique' un rachat de Peloton

Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 200 dollars sur Apple, jugeant qu'une éventuelle acquisition de Peloton constituerait une opération 'stratégique' pour la firme à la pomme.



Selon le broker, une telle opération permettrait au groupe californien de réaliser un 'coup' et de miser agressivement sur la santé et le fitness dans les années qui viennent.



Avec ses 2,8 millions de membres payants, Peloton représente une activité autant offensive que défensive pour Apple, du point de vue du courtier.



Ce rachat permettrait au géant technologique de renforcer ses services Fitness + et Apple Watch, sachant que la santé est devenue un pivot-clé du développement du groupe durant l'ère Cook.



Au niveau défensif, Apple n'aurait d'autre choix que de racheter Peloton afin de bloquer un éventuel rachat par Amazon, Nike ou Disney, conclut Wedbush dans sa note.



