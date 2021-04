Apple : BofA reste 'neutre' au lendemain du 'Spring Loaded'

Bank of America a maintenu mercredi son opinion 'neutre' sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 155 dollars, suite à la présentation de nouveaux produits et services hier à l'occasion de la keynote 'Spring Loaded'.



Du point de vue de l'intermédiaire, ces nouveaux appareils - qui incluent notamment de nouveaux iPad Pros et iMac - viennent bien compléter l'offre proposée par Apple en l'étendant à d'autres membres du foyer.



BofA retient notamment l'intérêt représenté par les traqueurs AirTags, qui pourraient selon lui générer un chiffre d'affaires annuel proche de 1,5 milliard de dollars sur la base d'un 'taux d'attachement' (attach rate) de 25% avec les iPhones.



