A Wall Street, Dow et S&P au plus haut, le Nasdaq recule

PARIS (Reuters) - Les actions américaines évoluent en ordre dispersé en début de séance vendredi, le Nasdaq cédant du terrain face à une remontée des rendements obligataires tandis que le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 évoluent à des niveaux sans précédent.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 140,11 points, soit 0,42%, à 33.643,68 points, un record, et le S&P-500 progresse de 0,06% à 4.099,63 points après avoir brièvement franchi les 4.100 tandis que le Nasdaq Composite cède 0,55% à 13.752,80 points.

Au même moment sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à 10 ans progresse de plus de quatre points de base à 1,6763%. Il a atteint 1,687% après l'annonce d'une hausse plus marquée qu'attendu des prix à la production aux Etats-Unis en mars (+4,2% en rythme annuel, le chiffre le plus élevé depuis septembre 2011).

La remontée des rendements des emprunts d'Etat défavorise une nouvelle fois les grandes valeurs technologiques comme Amazon, Apple ou Alphabet , qui cèdent entre 0,2% et 0,6%.

Boeing perd par ailleurs 1,23%, la plus forte baisse du Dow, après avoir demandé à 16 compagnies aériennes clientes de son 737 MAX de procéder à des vérifications sur les circuits électriques de certains avions en raison d'un défaut potentiel de production.

A la hausse, les bancaires profitent à la fois de la hausse des rendements et des anticipations de résultats trimestriels solides, à quelques jours du début des publications. J.P. Morgan Chase gagne 0,97%, Goldman Sachs 0,66%.

