APPLE : Morgan Stanley revalorise

Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 152 dollars à 164 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Apple après les résultats trimestriels. « La combinaison d'une base installée plus importante, d'un portefeuille de produits entièrement renouvelé et de la poursuite des tendances du travail et d'éducation à domicile suggère une forte croissance à deux chiffres des revenus au cours des prochains trimestres « explique le bureau d'études.



Il anticipe aussi une nouvelle augmentation de la marge brute grâce à un impact des changes de plus en plus favorable et un meilleur mix-produits.