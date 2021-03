APPLE : UBS passe à l'Achat

Données financières USD EUR CA 2021 333 Mrd - 283 Mrd Résultat net 2021 74 625 M - 63 532 M Tréso. nette 2021 50 572 M - 43 055 M PER 2021 27,1x Rendement 2021 0,71% Capitalisation 2 013 Mrd 2 013 Mrd 1 714 Mrd VE / CA 2021 5,89x VE / CA 2022 5,61x Nbr Employés 147 000 Flottant 99,9% Graphique APPLE INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique APPLE INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 47 Objectif de cours Moyen 150,30 $ Dernier Cours de Cloture 119,90 $ Ecart / Objectif Haut 46,0% Ecart / Objectif Moyen 25,4% Ecart / Objectif Bas -30,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Timothy Donald Cook Chief Executive Officer & Director Luca Maestri Chief Financial Officer & Senior Vice President Arthur D. Levinson Independent Chairman Kevin M. Lynch Vice President-Technology Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) APPLE INC. -9.64% 2 012 893 XIAOMI CORPORATION -23.49% 82 924 WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD 0.17% 18 857 DIGIA OYJ -0.53% 234 DORO AB (PUBL) 22.06% 157 GIGASET AG 6.00% 49