APPLE : accusé d'abus de position dominante dans le streaming musical par la Commission européenne

La Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel elle a faussé la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d'applications dédiées via son App Store. Bruxelles s'inquiète de l'utilisation obligatoire du mécanisme d'achat in-app d'Apple imposé aux développeurs d'applications de diffusion de musique en streaming pour distribuer leurs applications via l'App Store d'Apple.



La Commission est également préoccupée par le fait qu'Apple applique certaines restrictions aux développeurs d'applications, les empêchant d'informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad des autres possibilités d'achat, moins chères.



Le suédois Spotify avait déposé une plainte en 2019 contre l'américain Apple auprès de la Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne.



" L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue d'une enquête " a rappelé Bruxelles.