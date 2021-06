APPLE : dans le viseur de l'office allemand des cartels

L'Office fédéral des cartels allemand a ouvert aujourd'hui une procédure contre l'entreprise technologique Apple sur la base des nouvelles règles du droit de la concurrence applicables aux grandes entreprises numériques. Il s'agit de la quatrième grande entreprise numérique contre laquelle l'autorité prend des mesures sur cette base après Facebook, Amazon et Google. Il cherche en particulier à savoir si Apple est d'une " importance capitale " sur ses marchés, soulignant qu'il est souvent très difficile pour les autres entreprises de contester une telle position de pouvoir.



Apple est l'objet de plusieurs plaintes pour abus de sa position dominante.



Il s'agit, entre autres, d'une plainte de l'association du secteur de la publicité et des médias contre la restriction du suivi des utilisateurs par Apple avec l'introduction de son système d'exploitation iOS 14.5, et d'une plainte contre la préinstallation exclusive de ses propres applications.