Airbnb s'associe à l'ex-designer star d'Apple, Jony Ive

New York (awp/afp) - Airbnb a annoncé mercredi avoir embauché la société de l'ex-designer vedette d'Apple, Jony Ive, pour travailler sur la présentation des prochains produits et services de la plateforme de location de logements entre particuliers.

L'homme qui, aux côtés de Steve Jobs pendant plusieurs décennies, a conçu la forme de l'iMac, de l'iPod et de l'iPhone, a quitté en juin 2019 le géant de l'informatique avant de monter son propre cabinet, LoveFrom.

M. Ive a noué une "collaboration spéciale" avec Airbnb qui doit courir sur plusieurs années, a précisé le directeur général et cofondateur de la plateforme, Brian Chesky, dans un communiqué.

Icône dans la Silicon Valley, il aidera aussi Airbnb à développer l'équipe interne en charge du design.

"Nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l'importance de la créativité et du design", a souligné M. Chesky, lui-même diplômé en design industriel.

"Nous croyons non seulement à la création d'objets et d'interfaces, mais également à la création de services et d'expériences."

L'annonce de cette collaboration intervient alors que la plateforme se prépare à entrer en Bourse, normalement d'ici la fin de l'année.

Bousculé au début de la pandémie par les mesures imposées pour freiner la propagation du Covid-19, Airbnb a depuis vu la demande se redresser de la part d'internautes cherchant une escapade non loin de chez eux ou un endroit pour télétravailler.

