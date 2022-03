Amazon est la dernière mégacapacité à rejoindre l'équipe de fractionnement des actions

Amazon a dévoilé un fractionnement d'actions à raison de 20 pour 1 mercredi en fin de journée, quelques semaines seulement après que son homologue mégacap Alphabet ait fait de même.

Parmi les autres entreprises qui ont divisé leurs actions depuis 2020 figurent Apple, Tesla et Nvidia.

"C'est un peu suivre le leader", a déclaré Chuck Carlson, directeur général chez Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Vous avez eu Apple, vous avez eu Tesla, et tout récemment vous avez eu Alphabet."

Bien qu'une entreprise puisse décider de diviser ses actions pour diverses raisons, un prix plus bas peut rendre les actions plus attrayantes pour certains investisseurs, selon les analystes.

Bien qu'une division d'actions "n'affecte pas les fondamentaux de l'entreprise", elle "peut augmenter la liquidité en rendant les actions plus accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs", ont déclaré les analystes de BofA Global Research dans une obligation.

BofA a constaté que les divisions "sont historiquement haussières" pour les sociétés qui les réalisent, leurs actions affichant un rendement moyen de 25 % un an plus tard, contre 9 % pour l'ensemble du marché.

"Une fois que le fractionnement est exécuté, les investisseurs qui ont voulu gagner ou augmenter leur exposition peuvent commencer à se ruer sur l'occasion d'acheter", a déclaré BofA dans la note.

Les divisions d'actions font également baisser de manière significative le prix par contrat des options de négociation, qui ont été de plus en plus utilisées par les investisseurs individuels ces dernières années et peuvent donc potentiellement attirer plus d'acteurs de détail vers le titre, selon certains analystes.

Pour Amazon, la scission peut également être un moyen de recharger les performances de l'action. Mardi, les actions de la société ont atteint leur plus bas niveau de clôture depuis juin 2020 et sont toujours en baisse de 20 % depuis la mi-novembre, dans un contexte d'effondrement général des valeurs de croissance. Les actions d'Amazon ont augmenté de près de 6 % jeudi après que la société a également annoncé un plan de rachat de 10 milliards de dollars.

Amazon reste l'une des plus grandes influences de l'indice S&P 500 pondéré par la capitalisation boursière, avec une valeur marchande d'environ 1,5 billion de dollars.

Comme ils l'ont fait lorsqu'Alphabet, le parent de Google, a annoncé sa division, les investisseurs ont spéculé pour savoir si la division des actions d'Amazon pourrait ouvrir la voie à son ajout à l'indice Dow Jones Industrial Average. À environ 2 900 $ par action, le prix actuel d'Amazon est trop lourd pour le Dow Jones, un indice pondéré par les prix, ce qui signifie que les actions à prix élevé ont une influence démesurée.

La scission ramènerait le cours de l'action à environ 145 dollars, ce qui la situerait au milieu des 30 membres du Dow, dont le composant le plus cher est UnitedHealth Group, à environ 485 dollars l'action.

"Les dirigeants de Google ou d'Amazon se soucient-ils de devenir des valeurs du Dow comme Apple ?" a demandé Nicholas Colas, cofondateur de DataTrek Research, dans une obligation de recherche. "D'un point de vue purement financier, probablement pas ; très peu de capitaux sont indexés sur l'indice moyen."

Toutefois, Colas a ajouté : "Du point de vue de la reconnaissance des entreprises, la réponse est probablement 'peut-être'."