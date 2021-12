Analyse - Connaissances financières ou chance ? L'année où les petits traders ont eu un impact important

Emily fait partie de l'armée de petits investisseurs qui ont secoué les marchés boursiers en 2021. Certains ont fait fortune en évinçant les fonds spéculatifs de leurs positions courtes sur des actions dites "mèmes", comme le détaillant GameStop et le groupe de cinéma AMC Entertainment.

Mais AMC s'est avéré être la chute d'Emily. Alors que ses actions oscillaient autour de 15 dollars, elle a commencé à vendre des "options d'achat nues" qui permettaient aux détenteurs de lui acheter des actions sous-jacentes à un prix convenu à l'avance. Mais au lieu de chuter comme prévu, l'action AMC a grimpé en flèche.

Les options nues signifiaient qu'Emily ne possédait pas réellement les actions. Lorsque l'action AMC a atteint 72,62 dollars le 2 juin, des appels de marge ont été lancés, c'est-à-dire une demande de liquidités pour compléter son compte de courtage.

"J'étais au téléphone avec l'équipe chargée des marges de TD Ameritrade (société de courtage), leur demandant de me donner plus de temps... mais c'était soit je vendais, soit ils vendaient", a-t-elle déclaré. Elle a fini par liquider son portefeuille, perdant ainsi 670 000 dollars.

Emily n'est pas le vrai nom de la trader mais elle a fourni des documents confirmant son identité. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'ampleur de ses pertes, mais a examiné des relevés de courtage montrant qu'elle a vendu des options d'achat importantes sur AMC et d'autres actions en mai.

"C'était très dévastateur. Je ne pouvais pas dormir", a déclaré Emily. Ayant quitté son emploi dans les ressources humaines à la fin de 2019 pour trader à temps plein, elle travaille maintenant comme chauffeur-livreur.

Son compte est un récit édifiant de ce qui peut arriver lorsque des marchés en plein essor tentent des investisseurs inexpérimentés de tout risquer.

Mais pour chaque Emily, il existe un petit trader qui a surfé sur le boom boursier de cette année, stimulé par la reprise économique, l'impression monétaire des banques centrales et les distributions d'argent du gouvernement.

TD Ameritrade, le courtier qu'Emily a utilisé, affirme qu'avec le courtier Schwab, il a ajouté six millions de nouveaux comptes cette année.

Les conditions étaient propices au commerce de détail même avant la pandémie, car les nouvelles plateformes mobiles permettaient aux particuliers d'acheter des actions, ou des fractions d'actions, moyennant des commissions minimes, voire inexistantes.

"Tout le monde peut obtenir sa part du gâteau", a déclaré Ben Phillips, un pilote de 30 ans basé à Londres qui a commencé à trader en 2019. Il se définit comme un investisseur à long terme, mais pratique également le day trading "pour s'amuser un peu, pour jouer un peu".

La vague de détail a été la "principale raison" pour laquelle la demande mondiale d'actions a atteint 1 100 milliards de dollars cette année, a déclaré Nikolaos Panigirtzoglou, stratège chez JPMorgan.

"En agissant comme des traders de momentum, les investisseurs de détail vont très probablement continuer à propager les marchés d'actions, au moins pour l'année à venir. Ils n'auront pas d'alternatives car les taux d'intérêt resteront proches de 0%", a-t-il ajouté.

GROS ACHETEURS

Contrairement à la mode des mèmes, le commerce de détail ne semble pas prêt de s'éteindre.

Les traders de détail américains ont acheté pour 281 milliards de dollars nets d'actions américaines depuis le début de l'année, contre 240 milliards de dollars en 2020 et 38 milliards de dollars en 2019, selon Vanda.

Beaucoup ont fait une incursion dans les options sur actions, faisant grimper les volumes américains de plus de 40 % par rapport à 2020, estime le cabinet d'analyse Trade Alert.

Ils représentent également jusqu'à la moitié des transactions sur les options sur actions individuelles, c'est-à-dire les paris sur des actions individuelles, selon JPMorgan. Cette année, la part de ces options dans le volume total des options a atteint un niveau record, selon l'analyse des données de Trade Alert par Reuters.

La frénésie de la vente au détail est plus prononcée sur les marchés américains et même les plateformes populaires en Europe affirment que le trafic est généralement plus élevé dans les sociétés américaines telles que Tesla, Nio, Apple, Amazon et GameStop.

Mais la tendance s'élargit.

La bourse russe de Moscou indique que 26 millions de comptes de particuliers y sont enregistrés, soit quatre fois plus qu'au début de 2020, et la bourse et la société de courtage Tinkoff prévoient d'étendre les heures de négociation, y compris pendant le week-end.

En Inde, 19 % des échanges en novembre se faisaient par téléphone mobile - un baromètre de l'activité de détail - selon les données de la Bourse de Bombay, contre 7 % en novembre 2019.

RALENTISSEMENT

La croissance de l'activité de trading a ralenti, peut-être parce que les banques centrales signalent l'arrivée de taux d'intérêt plus élevés.

La plateforme en ligne du courtier eToro, qui compte deux tiers de ses clients en Europe, a vu 106 millions de transactions au troisième trimestre 2021, soit la moitié du total du premier trimestre, mais bien au-dessus des niveaux du début de 2019, qui étaient de 63 millions.

Les maigres rendements obtenus ailleurs ont persuadé Phillips, le pilote, de commencer à négocier fin 2019.

Alors que ses avoirs Tesla ont été durement touchés par la vente de mars 2020, il en a acheté davantage après avoir regardé des vidéos YouTube où les traders conseillaient aux spectateurs d'"acheter le creux de la vague".

Le rebond qui s'en est suivi a quadruplé la mise de fonds initiale de Phillips de 15 000 livres (20 100 $), a-t-il dit, mais il n'a pas l'intention de vendre, citant sa "conviction de 10 ans" sur Tesla.

D'autres, comme Dan, un étudiant de 24 ans originaire du nord de l'Angleterre, ont attrapé le virus du trading par "ennui" et en lisant des forums de discussion en ligne tels que "WallStreetBets", où l'on trouve des actions "mèmes".

Demandant à ce que son nom complet ne soit pas utilisé, Dan dit avoir fait quatre fois son investissement de 1 000 livres dans GameStop, bien que ses amis qui sont entrés tard aient perdu de l'argent.

Il a depuis abandonné le day trading, qu'il qualifie de "chance", mais investit dans des actions via un compte d'épargne britannique. L'expérience m'a "aidé à être plus instruit sur le plan financier", a-t-il ajouté.

Emily, la trader californienne, continue elle aussi à trader, mais dans des volumes moins importants.

Elle espère un jour reconstituer son portefeuille.

