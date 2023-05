Analyse - Le désordre bancaire, la Fed, autant d'inquiétudes qui menacent le calme des actions américaines

Depuis des semaines, les actions américaines ont légèrement progressé tandis que les mesures de la volatilité du marché ont diminué, malgré des préoccupations telles que l'incertitude quant à la santé des banques régionales, l'approche de l'échéance du relèvement du plafond de la dette américaine et les inquiétudes quant à l'impact de la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale.

Bien que les actions restent proches de leurs plus hauts niveaux de 2023, certains investisseurs pensent désormais que ces facteurs commenceront bientôt à peser plus lourdement, limitant ainsi la hausse. Les inquiétudes concernant les banques régionales, dont les actions ont de nouveau chuté mardi malgré la vente aux enchères du week-end qui a permis de trouver un acquéreur pour la First Republic Bank en difficulté, sont au premier plan.

Selon Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services, le marché est peut-être "revenu à la charge en ce qui concerne la crise bancaire". "Je pense que c'est ce qui a fait sortir le marché de son environnement de faible volatilité.

Le S&P 500 a chuté de 1,2 % mardi, tandis que l'indice de volatilité Cboe, connu comme la jauge de peur de Wall street, a bondi après avoir enregistré vendredi sa clôture la plus basse depuis novembre 2021.

Entre-temps, les inquiétudes concernant un éventuel défaut de paiement des États-Unis se sont intensifiées après que le Trésor a averti lundi que le gouvernement pourrait manquer de liquidités pour payer ses factures d'ici le mois de juin.

Alors que les investisseurs s'attendent à ce que la Fed marque une pause dans le resserrement de sa politique monétaire après avoir relevé ses taux une nouvelle fois mercredi, nombreux sont ceux qui craignent que l'impact des hausses de taux cumulées ne crée davantage de ruines dans l'ensemble de l'économie.

La faiblesse des banques régionales et les craintes d'un défaut de paiement des États-Unis ajoutant à la pression à court terme, "les choses pourraient devenir un peu agitées à court terme", a déclaré Seth Hickle, gestionnaire de portefeuille de produits dérivés chez Innovative Portfolios.

M. Hickle estime que les investisseurs ayant un horizon temporel plus court devraient alléger leur portefeuille d'actions et augmenter leur allocation en liquidités. M. Carlson, de Horizon Investment Services, a déclaré que les portefeuilles de sa société ont des niveaux d'exposition aux actions inférieurs à la normale, et qu'ils contiennent plutôt des fonds du marché monétaire et des obligations à court terme.

"Il nous est difficile d'imaginer un scénario dans lequel la hausse du marché serait supérieure à 3 ou 5 % par rapport aux niveaux actuels", a écrit Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services, dans une note datée de mardi.

CALME INHABITUEL

Les fluctuations ont perturbé une période de calme pour les actions, qui ont été aidées la semaine dernière par des bénéfices meilleurs que prévu pour plusieurs valeurs technologiques et de croissance.

Selon Willie Delwiche, stratège en investissement chez Hi Mount Research, le mois d'avril a compté deux semaines sans un seul mouvement quotidien d'au moins 1 % dans l'une ou l'autre direction pour l'indice S&P 500. Au cours des 16 derniers mois, il n'y a eu qu'une seule semaine de ce type pour l'indice boursier de référence, a déclaré M. Delwiche.

De nombreux investisseurs ne s'attendent pas à ce que cette accalmie se poursuive, alors que se profile la bataille sur le relèvement du plafond de la dette américaine, qui s'élève à 34 000 milliards de dollars.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a prévenu lundi que l'agence ne serait probablement pas en mesure d'honorer toutes les obligations de paiement du gouvernement américain "potentiellement dès le 1er juin" sans une action du Congrès.

Matthew Tym, responsable du négoce de produits dérivés sur actions chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que certains investisseurs prenaient mardi des positions sur options destinées à protéger leurs portefeuilles en juin et juillet, période durant laquelle beaucoup pensent que les actions pourraient être vulnérables à la volatilité liée au plafond de la dette.

"Les gens sont terriblement sous-couverts", a déclaré M. Tym, qui a recommandé des couvertures d'options de portefeuille dans les principaux fonds négociés en bourse.

LES YEUX RIVÉS SUR LA FED

Beaucoup dépend du message que le président de la Fed, Jerome Powell, délivrera à la fin de la réunion de politique monétaire de mercredi.

Le positionnement des marchés à terme a montré que les investisseurs évaluent à 87 % les chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base mercredi, selon l'outil FedWatch du CME, suivi de réductions plus tard dans l'année - bien que les décideurs politiques aient prévu que les coûts d'emprunt restent à peu près aux niveaux actuels jusqu'à la fin de l'année.

Si les investisseurs ont raison, les marchés pourraient enregistrer de nouveaux gains. Au cours des six cycles de hausse des taux depuis 1984, l'indice S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 8 % sur trois mois après le pic du taux des fonds, ont écrit les stratèges de Goldman Sachs.

Toutefois, le S&P 500 se négocie déjà bien au-dessus de son évaluation à la fin de tous les cycles, à l'exception de celui qui s'est achevé en 2000, lorsque le S&P 500 a baissé malgré une pause de la Fed, a indiqué la banque. Goldman vise un objectif de fin d'année de 4 000 pour l'indice, soit environ 3 % de moins que la clôture de mardi.