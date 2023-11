La chute des actions des grandes sociétés américaines de technologie et de croissance qui ont tiré les actions vers le haut cette année tente les investisseurs à la recherche de bonnes affaires avant les résultats d'Apple, l'entreprise phare du marché.

La hausse des rendements obligataires et les résultats mitigés ont pesé sur les "Sept Magnifiques", qui ont collectivement perdu environ 15 % en moyenne par rapport à leurs plus hauts de 52 semaines, bien qu'elles aient toutes enregistré des gains considérables sur l'ensemble de l'année.

La baisse du cours de leurs actions s'accompagne d'une modération de leurs valorisations. Les actions se négocient désormais à un ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen d'environ 30 fois, contre 45 fois à la mi-juin.

Certains acteurs du marché y voient une opportunité. Les actions des Sept Magnifiques - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvdia, Meta Plaforms et Tesla - ont grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, et nombre d'entre elles attirent aujourd'hui les investisseurs grâce à des bilans solides, que beaucoup croient capables de résister à une conjoncture économique difficile.

"Ce sont les valeurs de la plus haute qualité et, franchement, si nous entrons en récession l'année prochaine [...], je pense que les Sept Magnifiques sont en train de s'imposer sur le marché. Je pense en fait que les Sept Magnifiques résisteront mieux", a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management.

Étant donné que les Sept Magnifiques ont une pondération combinée de 28 % dans le S&P 500, leurs performances ont une grande influence sur l'indice général. Le S&P 500 a chuté de 9 % par rapport à son sommet de 2023 atteint fin juillet, bien qu'il soit encore en hausse d'un peu plus de 9 % depuis le début de l'année.

M. Lip a déclaré que son entreprise possède des actions des sept sociétés et qu'elle a récemment augmenté sa participation dans certaines d'entre elles.

D'autres ont également acheté des actions. La semaine dernière, les valeurs technologiques ont fait l'objet d'un afflux net de 2 milliards de dollars, le plus important depuis environ deux mois, ont indiqué les analystes de BofA Global Research dans un rapport. Les données de Vanda Research montrent que les achats nets des investisseurs de détail sur neuf grandes valeurs technologiques et de croissance ont atteint 31 % du total des flux, après avoir été inférieurs à 30 % pendant la majeure partie du mois.

Le bien-fondé de ces achats dépendra en partie de la trajectoire des rendements des bons du Trésor, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans en raison des inquiétudes budgétaires et des prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale devra maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps afin de vaincre l'inflation de manière décisive. La Fed conclura sa dernière réunion de politique monétaire mercredi.

Des rendements plus élevés augmentent le coût du capital pour les entreprises et les ménages, tout en faisant des obligations d'État une alternative plus attrayante aux actions. Le rendement de référence des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 100 points de base depuis la fin du mois de juillet, alors que les actions sont sous pression.

Un autre test important aura lieu jeudi lorsque Apple, la plus grande entreprise américaine en termes de valeur de marché, publiera ses résultats. Les actions de plusieurs sociétés à forte capitalisation ont été durement touchées par les réactions négatives à leurs rapports de résultats, notamment celles d'Alphabet, la société mère de Google, de Tesla et de Meta Platforms, la société mère de Facebook et d'Instagram.

"Malheureusement, en raison des taux d'intérêt élevés et de la guerre au Moyen-Orient, les bons résultats ne suffisent pas", a déclaré Jay Hatfield, PDG d'InfraCap. "La barre est extraordinairement haute pour avoir un vrai succès.

Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners, qui détient des actions d'Apple, a déclaré qu'elle cherchait à se faire une idée de l'ampleur de la saturation potentielle du marché des smartphones et de la volonté des consommateurs d'acheter le prochain modèle d'iPhone.

Ils sont le fournisseur de téléphone de choix pour les pays développés", a déclaré Mme Forrest, ajoutant : "Si Apple va, c'est qu'il y a un risque pour l'économie mondiale : "En raison de sa pondération, l'indice S&P suit l'évolution d'Apple.

Les actions d'Apple, qui représentent à elles seules plus de 7 % du S&P 500, ont progressé de 31 % depuis le début de l'année.

Certains investisseurs font la distinction entre les sept valeurs. M. Hatfield préfère Nvidia et Microsoft, car ce sont les entreprises qui ont le plus d'influence sur les tendances en matière d'intelligence artificielle.

Thomas Ognar, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Global, a déclaré que les portefeuilles de l'équipe Dynamic Growth Equity d'Allspring surpondèrent Amazon et Meta. Les deux entreprises affichent des résultats positifs grâce au contrôle des coûts, tandis que les activités d'Amazon dans le domaine de l'informatique en nuage ont peut-être déjà atteint leur niveau le plus bas et que Meta s'améliore dans des domaines tels que les vidéos de courte durée, a expliqué M. Ognar.

En tant que groupe, les 7 Magnifiques présentent encore des caractéristiques communes qui ont soutenu la surperformance de leurs actions, notamment le fait d'être des collecteurs massifs de données, a déclaré M. Ognar.

"Vous pouvez voir qu'ils ont eu des avantages compétitifs qu'ils ont utilisés et je pense qu'ils ont été mis en évidence cette année, ce qui explique pourquoi les actions se sont bien comportées", a déclaré M. Ognar.