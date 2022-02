Analysis-Digital adnows Snap, Pinterest soar past giant Meta

Cette semaine, David a triomphé de Goliath, Snap et Pinterest ayant publié des résultats financiers qui ont montré comment leur taille plus petite, leur base d'annonceurs différente et leurs opérations publicitaires relativement récentes leur ont permis d'éviter les coups portés par la décision d'Apple Inc. d'exiger que les applications demandent aux utilisateurs d'iOS la permission de collecter certaines données.

Jeudi, le propriétaire de Facebook, Meta Platforms Inc, a vu sa capitalisation boursière diminuer de plus de 200 milliards de dollars, après avoir reproché aux changements apportés par Apple d'avoir nui aux résultats du quatrième trimestre. Si les actions de Snap et de Pinterest ont d'abord été tirées vers le bas par le rapport de Meta, leurs actions ont grimpé en flèche de 55 % et de 20 %, respectivement, tard dans la journée de jeudi, après qu'elles ont affiché des revenus publicitaires solides.

Les mises à jour de confidentialité d'Apple, appelées App Tracking Transparency, ont commencé à être déployées sur ses appareils iOS en avril et ont donné aux utilisateurs la possibilité d'empêcher les applications de suivre l'activité sur les applications et les sites Web appartenant à d'autres sociétés.

Snap a déclaré qu'à la fin du quatrième trimestre, nombre de ses annonceurs avaient adopté un outil fourni par Apple pour mesurer l'efficacité des publicités, et qu'ils étaient plus à l'aise avec cet outil. Les annonceurs, qui représentent 75 % des revenus de son activité visant à stimuler les ventes ou d'autres actions des clients à partir des publicités, avaient adopté un produit distinct créé par Snap pour mesurer les résultats de leurs publicités.

Cela a permis à l'activité publicitaire de Snap de se remettre des changements apportés par Apple "plus rapidement que nous l'avions prévu", a déclaré Derek Andersen, directeur financier de Snap, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes jeudi.

La société, qui possède l'application de messagerie photo Snapchat, a commencé à travailler il y a plus d'un an pour trouver un moyen de cibler les publicités pour les utilisateurs "en respectant la vie privée", ce qui a permis à Snap de progresser avant que les modifications apportées par Apple au suivi des données ne bouleversent le marché, a déclaré Andersen.

Snap a également été aidé par le fait que la majorité de ses annonceurs sont de grandes marques disposant de ressources marketing qui leur permettent de s'adapter rapidement aux changements du secteur, alors que les annonceurs de Meta sont principalement des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas été aussi rapides à s'adapter à ces changements, a déclaré Rich Greenfield, analyste de LightShed Partners, dans une interview sur CNBC jeudi.

Lorsque Twitter Inc. publiera ses résultats jeudi prochain, la société devrait souligner la tendance qui a propulsé les résultats de Snap contre les changements sismiques d'Apple. Les analystes s'attendent à ce que le réseau social soit quelque peu isolé d'Apple parce qu'il est principalement utilisé par les annonceurs pour atteindre des publics autour d'événements en direct et d'actualité, et qu'il a été moins dépendant des identifiants des appareils Apple pour les annonceurs.

En avril, Twitter a déclaré que son intégration avec l'outil de mesure des publicités d'Apple, appelé SKAdNetwork, avait en fait entraîné une augmentation de 30 % des appareils Apple sur lesquels Twitter pouvait cibler des publicités.

La société de tableaux numériques Pinterest a déclaré qu'elle investissait dans des fonctionnalités vidéo et dans du contenu dirigé par des créateurs afin de stimuler l'engagement et les recettes publicitaires.

Le directeur financier de Pinterest, Todd Morgenfeld, a déclaré dans une interview accordée à Bloomberg que la société n'avait pas constaté d'impact significatif des modifications apportées par Apple, mais qu'elle pourrait le faire à l'avenir.