Apple Inc. : Le nouvel iPhone trop rapide pour la 5G ?

Cependant, utiliser le prochain iPhone ou tout autre appareil compatible 5G sur le réseau actuel sera "comme avoir une Ferrari... mais l'utiliser dans votre village local et vous ne pouvez pas conduire jusqu'à 200 miles à l'heure, simplement parce que les routes ne peuvent pas maintenir ces vitesses", a expliqué Boris Metodiev, directeur associé de la société de recherche Strategy Analytics. Apple, qui devrait dévoiler le nouveau téléphone lors d'un événement virtuel mardi, marche sur une corde raide entre les consommateurs attirés par la mise à niveau de leur téléphone et le risque de trop promettre sur les capacités de la 5G.

Les réseaux 5G actuels aux États-Unis utilisent principalement le spectre sans fil à basse bande, ou espace aérien, qui est plus lent que le spectre à haute bande, mais plus fiable sur de plus longues distances. Il faudra sans doute des années avant que l'augmentation massive de la vitesse promise par les opérateurs téléphoniques ne rende accessibles la réalité augmentée et les jeux en temps réel hébergés dans le nuage. Plusieurs opérateurs de télécommunications américains ont déployé des réseaux basés sur des bandes de fréquences plus basses, avec des vitesses légèrement supérieures à la 4G. Une variante nettement plus rapide de la 5G "mid-band" est également en cours de déploiement, mais il est peu probable qu'elle atteigne les trois quarts des Américains avant 2025, estime Gene Munster, analyste de longue date d'Apple, pour la société de capital-risque Loup Ventures.

Les vitesses les plus rapides vantées par les transporteurs sont un type de 5G appelé Millimeter Wave, ou mmWave, qui fonctionne sur des distances plus courtes. Verizon Communications dispose du plus grand réseau mmWave actuel, mais disponible uniquement dans des zones limitées. Bien que les utilisateurs de Verizon 5G pourront se connecter presque 10 fois plus vite que sur Sprint et T-Mobile US, les vitesses moyennes réelles sont bien inférieures, selon le rapport d'expérience sur les signaux mobiles de la société de recherche OpenSignal, publié en juin. En moyenne, les clients d'AT&T Inc et de Verizon possédant un téléphone 5G n'ont vu qu'une petite augmentation des vitesses par rapport à la 4G, selon la même étude.

En Corée du Sud et en Chine, les réseaux 5G plus rapides sont plus répandus. Mais Apple sera en concurrence avec des marques locales, dont Samsung en Corée du Sud, qui en est déjà à sa deuxième série de téléphones 5G, et la société chinoise Huawei Technologies, dont les ventes ont explosé après l'interdiction du géant des télécommunications aux États-Unis.

L'autre grande déception est que les applications utilisant des vitesses plus élevées pour fournir quelque chose de nouveau n'ont pas encore été créées. Il s'agit d'un problème de poule et d'œuf à ce stade du cycle technologique. "Les applications qui nous éblouiront, qui tireront réellement parti du réseau, ne seront développées que lorsque le réseau et les appareils seront disponibles", a déclaré Morgan Kurk, directeur de la technologie de CommScope, un fabricant d'équipements de télécommunications.

Les consommateurs américains les plus motivés pour acheter un téléphone 5G seraient ceux qui ont besoin d'un nouveau smartphone dès maintenant et qui cherchent à protéger leurs investissements. "Si vous achetez un téléphone que vous allez avoir pendant trois ans, vous allez vouloir vous assurer qu'il va prendre en charge les derniers réseaux", a déclaré Geoff Blaber, vice-président de la recherche chez CCS Insight. Il suffit de savoir à quoi s'attendre, a ajouté M. Blaber. "Il y aura relativement peu de choses que vous pourrez faire sur un iPhone 5G que vous ne pouvez pas faire sur un iPhone 4G aujourd'hui".