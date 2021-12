Apple : JPMorgan revalorise

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et rehaussé son objectif de cours de 180 dollars à 210 dollars sur Apple. " L'iPhone SE sera lancé comme un appareil 5G abordable au début de 2022, ce qui permettra à Apple de gagner des parts de marché dans le domaine de la 5G ", explique le bureau d'études. Ce dernier juge que l'accent mis sur la situation de l'offre et de la demande de l'iPhone 13 conduit les investisseurs à sous-estimer l'importance de l'iPhone SE 5G pour le cycle de produits de l'exercice 2022.



Pour l'exercice 2022, l'analyste relève sa prévision pour les iPhone de 30 millions d'unités, à 250 millions d'unités (10 millions de plus que pour l'exercice 2021). Ce qui implique un cycle de produits plus vigoureux pour l'exercice 2022 par rapport aux prévisions faites plus tôt cette année d'un cycle de produits beaucoup plus faible pour l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2021.