Apple : La valeur du jour à Wall Street - Apple poursuit son pivot vers l'Inde

Apple (-1,42% à 144,03 dollars) n’échappe pas à la baisse du marché, alors que l’Inde est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans la production de ses produits. La firme à la pomme demande à ses fournisseurs de transférer une partie de leur fabrication d'écouteurs AirPods et Beats en Inde pour la première fois, révèle le journal Nikkei Asia. Selon trois sources proches du dossier, la production pourrait débuter l'année prochaine.



" L'assembleur d'iPhone Foxconn s'apprête à fabriquer des écouteurs Beats dans le pays, et espère y produire également des AirPods à terme, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe de la question ", explique le média.



Apple avait annoncé fin septembre avoir commencé à fabriquer des iPhone 14 en Inde, un mois après son lancement et avec quelques semaines d'avance. Le groupe technologique américain a ainsi montré l'importance de plus en plus grande qu'il accorde à ce pays.



Le fabricant de l'iPhone souhaite diversifier la chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine en raison de la hausse des risques géopolitiques, mais aussi des problèmes d'approvisionnement provoqués par la politique "zéro Covid" de Pékin.



Cette décision d'Apple résulte également de la mise en place par le gouvernement indien de politiques attrayantes, en offrant incitations financières, pour accroître la fabrication locale, tant pour le marché intérieur indien que pour le marché international.



JPMorgan estime qu'environ 25% des produits d'Apple seront fabriqués en dehors de la Chine d'ici 2025, contre moins de 5% aujourd'hui.