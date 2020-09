Apple : a présenté deux nouvelles montres connectées

16/09/2020 | 11:55

Lors de sa Keynote de rentrée, le groupe Apple a présenté hier de nouveaux modèles de montre connectée, baptisés Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE.



La Watch Series 6 est, fort logiquement, une évolution (timide) de la Series 5. Elle se distingue de sa grande soeur par sa capacité à mesurer le taux d'oxygène dans le sang du porteur, grâce à un capteur infrarouge. Une nouvelle puce, l'Apple S6, propulse l'ensemble. Celle-ci est annoncée comme étant 20% plus rapide que celle de la Series 5.



La Watch SE constitue la vraie nouveauté d'Apple en matière de montre connectée, puisqu'il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme. Elle reprend une large partie de la configuration de la Series 5, avec un écran amélioré, sans les fonctionnalités dédiées à la santé de la Series 6. Elle est aussi moins chère : 299 euros en prix de départ.



