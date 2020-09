Apple : a présenté son service Apple One

16/09/2020 | 12:35

Lors de la keynote de rentrée d'Apple, pas d'iPhone, mais des iPad, des Apple Watch et... un bundle de services, baptisé Apple One.



Disponible à partir de l'automne, Apple One comprendra Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, iCloud et Apple Fitness+. Trois formules seront disponibles, pour trois tarifs mensuels : 14,95 euros en individuel, 19,95 euros pour les familles, et 29,95 euros pour la version Premier.



Notons qu'en France, Apple One sera un peu plus limité : pour l'instant, seuls Apple Music, Apple TV+, iCloud et Apple Arcade sont disponibles. La formule Premier ne sera par ailleurs pas proposée, au moins dans un premier temps.



