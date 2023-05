Apple accuse le titulaire du brevet et le cabinet d'avocats d'avoir révélé des secrets d'accord dans le procès contre Google

Apple a demandé à un juge fédéral du Delaware d'imposer des sanctions pécuniaires à Arendi et à son cabinet d'avocats Susman Godfrey, un jour après que Google a rejeté la plainte de 45,5 millions de dollars d'Arendi lors du procès, qui n'impliquait pas Apple.

Les avocats d'Arendi et les représentants d'Apple et de Susman Godfrey n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi.

Arendi a poursuivi plusieurs entreprises technologiques pour ses brevets, qui concernent la récupération d'informations telles que des noms et des adresses dans une base de données et leur saisie dans des traitements de texte et des feuilles de calcul. Elle a poursuivi Apple en 2012 et Google en 2013, accusant leurs appareils mobiles de violer les brevets.

Apple a conclu un accord avec Arendi en 2021 dans des conditions confidentielles. Dans sa plainte déposée mercredi, Apple indique qu'elle a assisté au procès de Google parce qu'elle craignait qu'Arendi n'utilise à mauvais escient ses informations commerciales confidentielles au cours de la procédure.

"Et c'est précisément ce qu'a fait le plaignant", indique le document.

Apple a déclaré que l'expert en dommages et intérêts d'Arendi avait divulgué les termes monétaires de leur accord lors de l'interrogatoire de Seth Ard, associé de Susman Godfrey, violant ainsi l'accord de confidentialité conclu entre les deux sociétés.

La société a déclaré qu'Arendi et Susman Godfrey ont "de fortes motivations pour repousser les limites de la divulgation "par inadvertance" des informations confidentielles d'Apple" pour "le bénéfice final du régime de licence du plaignant et de la stratégie de litige de l'avocat du plaignant".

Susman Godfrey a déjà représenté Arendi dans d'autres procès en matière de brevets contre des sociétés telles qu'Apple, Samsung et LG.

Apple a demandé au tribunal d'accorder un montant non spécifié d'honoraires pour les "violations flagrantes".