Apple Inc. a acquis Mira, une startup AR basée à Los Angeles qui fabrique des casques pour d'autres entreprises et l'armée américaine, a rapporté The Verge, citant un message du compte Instagram privé du PDG de Mira lundi et une personne familière avec l'affaire. (Reportage de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)