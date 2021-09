Apple annonce que l'iPhone 13 commencera à 799 $ et l'iPhone 13 Pro à 999 $.

Apple Inc :

APPLE ANNONCE LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'IPHONE

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DISPONIBLE EN 5 COULEURS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DOTÉ D'UN ÉCRAN OLED

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE DOLBY VISION

APPLE ANNONCE QUE L'A15 A UN PROCESSEUR GRAPHIQUE À 4 C?URS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 FONCTIONNE EN 5G AVEC LES DERNIERS DÉBITS DANS DAVANTAGE D'ENDROITS

APPLE INDIQUE QUE L'IPHONE 13 A DES ANTENNES ET DES COMPOSANTS RADIO PERSONNALISÉS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 EST PROPOSÉ À PARTIR DE 799 $.

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 PRO EST DISPONIBLE EN 4 FINITIONS

APPLE ANNONCE L'IPHONE 13 PRO MAX

APPLE SAYS IPHONE 13 PRO STARTS AT $999