Apple annonce que l'iPhone 13 commencera à 799 $ et l'iPhone 13 Pro à 999 $.

Apple Inc :
APPLE ANNONCE LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'IPHONE
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DISPONIBLE EN 5 COULEURS
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DOTÉ D'UN ÉCRAN OLED
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE DOLBY VISION
APPLE ANNONCE QUE L'A15 A UN PROCESSEUR GRAPHIQUE À 4 C?URS
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 FONCTIONNE EN 5G AVEC LES DERNIERS DÉBITS DANS DAVANTAGE D'ENDROITS
APPLE INDIQUE QUE L'IPHONE 13 A DES ANTENNES ET DES COMPOSANTS RADIO PERSONNALISÉS
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 EST PROPOSÉ À PARTIR DE 799 $.
APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 PRO EST DISPONIBLE EN 4 FINITIONS
APPLE ANNONCE L'IPHONE 13 PRO MAX
APPLE SAYS IPHONE 13 PRO STARTS AT $999 Plus d'informations sur la société :