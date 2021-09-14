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APPLE INC.

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Apple annonce que l'iPhone 13 commencera à 799 $ et l'iPhone 13 Pro à 999 $.

14/09/2021 | 20:15
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Apple Inc :

APPLE ANNONCE LA NOUVELLE GÉNÉRATION D'IPHONE

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DISPONIBLE EN 5 COULEURS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA DOTÉ D'UN ÉCRAN OLED

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 SERA ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE DOLBY VISION

APPLE ANNONCE QUE L'A15 A UN PROCESSEUR GRAPHIQUE À 4 C?URS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 FONCTIONNE EN 5G AVEC LES DERNIERS DÉBITS DANS DAVANTAGE D'ENDROITS

APPLE INDIQUE QUE L'IPHONE 13 A DES ANTENNES ET DES COMPOSANTS RADIO PERSONNALISÉS

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 EST PROPOSÉ À PARTIR DE 799 $.

APPLE ANNONCE QUE L'IPHONE 13 PRO EST DISPONIBLE EN 4 FINITIONS

APPLE ANNONCE L'IPHONE 13 PRO MAX

APPLE SAYS IPHONE 13 PRO STARTS AT $999 Plus d'informations sur la société :


© Zonebourse avec Reuters 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
APPLE INC. -1.21%147.769 Cours en différé.12.71%
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Données financières
CA 2021 366 Mrd - 310 Mrd
Résultat net 2021 93 721 M - 79 341 M
Tréso. nette 2021 78 438 M - 66 403 M
PER 2021 26,9x
Rendement 2021 0,58%
Capitalisation 2 472 Mrd 2 472 Mrd 2 093 Mrd
VE / CA 2021 6,54x
VE / CA 2022 6,31x
Nbr Employés 147 000
Flottant 99,0%
Graphique APPLE INC.
Durée : Période :
Apple Inc. : Graphique analyse technique Apple Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique APPLE INC.
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TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 43
Dernier Cours de Cloture 149,55 $
Objectif de cours Moyen 165,11 $
Ecart / Objectif Moyen 10,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Timothy Donald Cook Chief Executive Officer & Director
Luca Maestri Chief Financial Officer & Senior Vice President
Arthur D. Levinson Independent Chairman
Kevin M. Lynch Vice President-Technology
Jeffrey E. Williams Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
APPLE INC.12.71%2 472 086
XIAOMI CORPORATION-29.97%75 263
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD4.77%20 475
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.-7.45%17 465
FIH MOBILE LIMITED24.21%1 225
GIGASET AG1.67%48