Apple atteint les $3.000 mds de capitalisation boursière

3 janvier (Reuters) - Apple est devenue lundi la première entreprise américaine à atteindre la barre symbolique des 3.000 milliards de dollars (2.655 milliards d'euros) de capitalisation boursière.

Lors de la première séance de 2022, le titre a atteint un record de 182,88 dollars à la mi-journée plaçant la valeur marchande d'Apple juste au-dessus de 3.000 milliards de dollars.

L'action du groupe a terminé la séance en hausse de 2,5% à 182,01 dollars, la capitalisation boursière d'Apple à la clôture frôlant les 3.000 milliards de dollars.

La société, dont la valeur est la plus élevée au monde, est la première à atteindre ce seuil, les investisseurs pariant sur le fait que les consommateurs continueront de dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des iPhones, des MacBooks et les services fournis par Apple comme Apple Music ou Apple TV.

Parmi les poids lourds des nouvelles technologies, Microsoft est l'entreprise qui suit de plus près Apple avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 2.500 milliards de dollars, tandis qu'Alphabet, maison mère de Google, Amazon restent pour l'instant sous la barre des 2.000 milliards de dollars en Bourse. (Reportage Nivedita Balu, avec Eva Mathews et Chavi Mehta; version française Camille Raynaud)