Apple : certains fournisseurs chinois priés d'économiser l'électricité

Les opérations d'assemblage de l'iPhone en Chine commencent à réduire leur consommation d'énergie en raison d'une soudaine pénurie d'énergie dans le pays, qui a poussé le gouvernement à imposer des restrictions imposées à toute une série d'entreprises, rapporte Bloomberg. Pegatron Corp, un partenaire clé d'Apple Inc. et l'un des assembleurs de son iPhone, a déclaré lundi qu'il prenait des mesures d'économie d'énergie pour se conformer aux politiques du gouvernement local.



Néanmoins, les entreprises responsables de la production de l'appareil d'Apple ont évité jusqu'à présent toute réduction drastique de la production et semblent bénéficier d'un accès préférentiel à l'énergie afin de poursuivre leurs activités, selon des sources proches du dossier citées par le média.