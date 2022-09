Apple choisit Globalstar pour le service satellite sur la série d'iPhone 14

Apple paiera 95 % des dépenses d'investissement approuvées pour les nouveaux satellites qui seraient nécessaires pour soutenir le service, mais Globalstar devra encore lever des dettes supplémentaires pour construire et déployer les satellites, a déclaré Globalstar.

"Goldman Sachs & Co LLC et explore actuellement les opportunités des marchés financiers et prévoit de conclure un financement au quatrième trimestre de 2022", a déclaré Globalstar dans un dépôt réglementaire.

L'action de Globalstar a chuté d'environ 16 % mercredi avant d'être stoppée avant l'annonce. L'action a gagné environ 50 % depuis le début de l'année.

Mercredi, Apple a présenté une gamme de nouveaux modèles d'iPhone 14, ainsi qu'une capacité de détection des collisions et une Ultra Watch axée sur l'aventure.

Les derniers iPhones, qui commencent à 799 $, seront disponibles dans le courant du mois, a déclaré Apple lors de son événement d'automne, intitulé "Far Out".