Apple dans les plots de départ pour la 5G, dopé à Wall Street

New York (awp/afp) - Le titre d'Apple, première capitalisation de Wall Street, caracolait à la Bourse de New York lundi, à la veille d'une annonce probable de sa première gamme de smartphones équipés de la technologie 5G.

Le lancement attendu de l'"iPhone 12" par la firme à la pomme "devrait être le catalyseur de futurs bénéfices révisés à la hausse dans les trimestre à venir", résumait Sam Stovall, chef de la stratégie d'investissement chez CFRA Research.

A 15H50 GMT, le titre Apple engrangeait 5,28% à 123,15 dollars, tirant le Nasdaq à la hausse qui gagnait 2,04%.

Le géant informatique devenu cet été la première société américaine à valoir plus de 2.000 milliards de dollars en Bourse, a vu son titre grimper de plus de 60% en un an.

L'invitation pour l'annonce annuelle d'Apple mardi --qui cette année se fait totalement en ligne--, mentionne la formule cryptique "Hi Speed" (Bonjour Vitesse), interprétée comme une référence à l'accélération du débit promise par les réseaux 5G, que l'iPhone 12 serait capable de prendre en charge.

Ce lancement intervient au moment où la nouvelle génération de téléphonie mobile prend son envol, même si elle est encore loin de bouleverser le quotidien ou les industries.

Dans les zones couvertes par les infrastructures 5G, les utilisateurs constatent la différence sur le téléchargement des contenus, plus rapide.

Le déploiement des infrastructures est très avancé dans certains villes asiatiques, notamment en Corée du Sud. Mais en Amérique du Nord, les installations sont en retard.

Le sud-coréen Samsung et le géant chinois Huawei, les deux plus gros vendeurs de smartphones dans le monde, ont sorti leurs premiers modèles avec la capacité 5G au printemps-été 2019.

Google, de son côté, a récemment dévoilé deux nouveaux appareils de sa marque Pixel aussi aptes à utiliser les nouvelles ondes.

A en croire les rumeurs et experts, Apple pourrait présenter mardi quatre iPhone 12, tous avec la 5G, à des prix de base compris entre 700 et 1.100 dollars.

Selon l'analyste Dan Ives de Wedbush Securities, "l'iPhone 12 est attendu comme le lancement de la décennie".

Le firme de Tim Cook pourrait écouler plus de 75 millions d'appareils. L'analyste estime que plus d'un tiers des 950 millions d'iPhone en circulation dans le monde, soit 350 millions d'appareils, ont des chances d'être remplacés par un modèle plus récent dans les mois qui viennent.

"La Chine reste un ingrédient clef du succès de la recette d'Apple", ajoute-t-il, car "20% des remplacements viendront de cette région l'année prochaine".

afp/rp