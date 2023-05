Apple dépasse les prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices grâce à la croissance des ventes d'iPhone

Apple a déclaré que le chiffre d'affaires de son deuxième trimestre fiscal, clos le 1er avril, avait baissé de 2,5 % pour atteindre 94,84 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur une baisse de 4,4 % pour atteindre 93 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Le bénéfice est resté stable à 1,52 $ par action, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 5,7 % à 1,43 $ par action, selon les données de Refinitiv.

La hausse de 1,5 % du chiffre d'affaires de l'iPhone d'Apple contraste avec l'ensemble du secteur de l'électronique grand public, qui est confronté à une baisse des ventes de smartphones, de tablettes et d'ordinateurs, car les consommateurs et les entreprises qui ont acheté des appareils électroniques pendant la pandémie réduisent leurs dépenses en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude économique. La société a également maintenu ses programmes de dividendes et de rachat d'actions à peu près au même niveau que lors de sa dernière mise à jour il y a un an, approuvant 90 milliards de dollars de rachats supplémentaires.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters lors d'une interview jeudi que la société avait établi un record de ventes d'iPhone pour le deuxième trimestre fiscal, grâce notamment à l'acquisition de nouveaux utilisateurs sur des marchés tels que l'Inde, où Cook s'est récemment rendu pour l'ouverture des premiers magasins de détail de la société dans le pays.

"Nous avons été ravis de nos performances sur les marchés émergents", a déclaré M. Cook. "Nous avons établi des records pour la base installée de l'iPhone dans chaque segment géographique, et nous avons enregistré de très fortes ventes sur les marchés émergents, en particulier au Brésil, en Inde et au Mexique.

M. Cook a également déclaré que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement avaient disparu.

"Nous n'avons connu aucune pénurie de matériel au cours du trimestre, quel que soit le produit", a-t-il déclaré.

Mais tous les secteurs d'activité d'Apple n'ont pas été épargnés par l'effondrement de l'électronique : les ventes de Mac ont fortement chuté, tandis que le chiffre d'affaires de l'iPad a baissé. Les ventes en Chine ont également chuté de 2,9 %, à 17,8 milliards de dollars, une baisse légèrement plus importante que le chiffre d'affaires global.

D'autres entreprises du secteur ont prédit un rebond au second semestre, et Wall street s'attend à ce qu'Apple se rétablisse plus rapidement et affiche une croissance modeste de son chiffre d'affaires en glissement annuel au cours de son troisième trimestre fiscal qui s'achèvera en juin.

Les dirigeants d'Apple devraient présenter leurs prévisions lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs dans le courant de la journée de jeudi.

Ces dernières semaines, Apple a annoncé de nouveaux services tels qu'un compte d'épargne à haut rendement, mais les investisseurs attendent toujours de voir le prochain produit matériel majeur de la société. Bloomberg a rapporté que le fabricant de l'iPhone pourrait dévoiler un casque de réalité mixte dès le mois prochain, lors de sa conférence annuelle des développeurs de logiciels.

Les ventes d'iPhone ont augmenté de 1,5 % pour atteindre 51,33 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 3,3 % pour atteindre 48,9 milliards de dollars, selon Refinitiv. Ces résultats s'inscrivent dans le contexte d'une baisse de 13 % des livraisons mondiales de smartphones au cours des trois premiers mois de 2023, période durant laquelle le cabinet d'études Canalys a déclaré qu'Apple avait gagné des parts de marché par rapport à ses rivaux Android.

Les ventes de Mac ont chuté de plus de 30 % à 7,17 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 25 % à 7,8 milliards de dollars, selon Refinitiv. Les ventes d'Apple se sont à peine mieux comportées que les livraisons d'unités de PC sur le marché, qui ont chuté de 33 % au cours du premier trimestre calendaire, selon les données de Canalys.

Les ventes de l'activité wearables d'Apple, qui comprend des appareils comme les AirPods et l'Apple Watch, ont chuté de moins de 1% à 8,76 milliards de dollars, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 4,4% à 8,4 milliards de dollars.

Le segment qui a connu la plus forte croissance est celui des services, qui comprend des produits comme iCloud et Apple Pay, qui a augmenté de 5,5 % pour atteindre 20,9 milliards de dollars, ce qui correspond aux attentes des analystes. Cook a déclaré qu'Apple compte désormais 975 millions d'abonnés sur sa plateforme, qui comprend à la fois les services Apple et les applications tierces, contre 935 millions au trimestre précédent et une augmentation de 150 millions par rapport à l'année dernière.

Apple a déclaré que son conseil d'administration avait autorisé le versement d'un dividende de 24 cents par action, en plus du rachat d'actions. Ces deux chiffres sont à peu près identiques au dividende de 23 cents par action et à l'augmentation des rachats d'actions de 90 milliards de dollars annoncés par la société il y a un an.