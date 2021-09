Apple : dévoile un nouvel iPhone et une nouvelle tablette

14 septembre (Reuters) - Apple a dévoilé mardi l'iPhone 13, son nouveau smartphone, ainsi qu'une nouvelle tablette iPad mini censées améliorer la connectivité avec la 5G.

Doté d'un processeur plus performant, l'A15 Bionic, et de meilleurs outils de captation d'images, l'iPhone 13 sera vendu au prix de base de 699 dollars aux Etats-Unis (809 euros en Europe), inchangé par rapport à son prédécesseur. L'iPhone 13 Pro se vendra 999 dollars (1.159 euros) et le Pro Max à partir de 1.099 dollars (1.259 euros). Les trois modèles seront disponibles à partir du 24 septembre.

Le groupe de Cupertino a également présenté un nouveau modèle d'Apple Watch, sa montre connectée, la Serie 7, avec un écran plus large.

A la Bourse de New York, l'action Apple perdait 1,4% moins d'une heure avant la clôture, une baisse plus accentuée que celle des grands indices.

"Il semble qu'ils n'aient rien annoncé de réellement révolutionnaire", a déclaré Rick Meckler, associé du cabinet Cherry Lane Investments. "Mais comme toujours, ils ont annoncé suffisamment d'améliorations pour au moins provoquer un certain enthousiasme chez les consommateurs." (Reportage Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean-Stéphane Brosse)