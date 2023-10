Apple devrait dévoiler lundi, lors d'un événement, de nouveaux ordinateurs Mac et peut-être une nouvelle puce pour les alimenter, afin de se préparer à une nouvelle concurrence contre les PC sous Windows avec une meilleure autonomie à partir de l'année prochaine, selon les analystes.

L'événement, qui sera retransmis en direct à 20h ET (00h GMT mardi), intervient alors qu'Apple a connu une revitalisation de son activité Mac, doublant grosso modo sa part de marché à près de 11% depuis 2020, date à laquelle il s'est séparé d'Intel et a commencé à utiliser ses propres puces conçues sur mesure comme le cerveau des machines, selon des données préliminaires d'IDC. L'événement pourrait concerner les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Les puces personnalisées d'Apple, qui utilisent la technologie d'Arm Holdings , ont permis à ses Mac d'avoir une meilleure autonomie et, pour certaines tâches, de meilleures performances que les machines utilisant le système d'exploitation Windows de Microsoft.

Le bouleversement du marché par Apple a incité Qualcomm à redoubler d'efforts pour fabriquer des puces basées sur Arm pour Windows et, la semaine dernière, la société a déclaré qu'elle prévoyait de commercialiser une puce à la fois plus rapide et plus économe en énergie que certaines offres d'Apple. Reuters a rapporté la semaine dernière que Nvidia prévoyait également de se lancer sur le marché des PC dès 2025.

"La bonne nouvelle, c'est que l'on a l'impression qu'il y a de nouveau un environnement concurrentiel sur les puces pour PC et Mac", a déclaré Ben Bajarin, PDG et analyste principal de Creative Strategies, qui a ajouté que les fabricants d'ordinateurs font la course pour offrir des machines capables d'exécuter des tâches d'intelligence artificielle telles que la génération de textes et d'images.

Chez Apple, le Mac a généré un chiffre d'affaires de 40,18 milliards de dollars pour l'exercice 2022, soit environ 11 % de son chiffre d'affaires. Bien que ce chiffre soit en hausse de 14 % par rapport à l'exercice précédent, les ventes ont ralenti cette année, à l'instar du reste de l'industrie des PC, qui a souffert d'un effondrement post-pandémique.

M. Bajarin et d'autres analystes s'attendent à ce qu'Apple présente lundi une nouvelle puce appelée M3, avec éventuellement quelques variantes plus performantes. Mais on ne sait pas encore combien de modèles Apple intégrera cette nouvelle puce.

Les analystes s'attendent à ce que la puce M3 soit fabriquée à l'aide de la technologie de fabrication 3-nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, qui utilise la même technologie pour fabriquer les puces des modèles haut de gamme de l'iPhone 15.

M. Bajarin pense que les contraintes d'approvisionnement conduiront Apple à se concentrer sur les modèles de Mac haut de gamme utilisés par les grandes entreprises.

"Il est très probable que plus de 50 % de leur base d'utilisateurs soit encore constituée de Macs à base de processeur Intel", en particulier parmi les utilisateurs professionnels, a déclaré M. Bajarin. "Tout sera mis en œuvre pour inciter cette base Intel à se mettre à niveau. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco Rédaction de Marguerita Choy)