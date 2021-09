Apple doit faire face à un procès concernant la confidentialité de l'assistant vocal Siri, selon un juge américain.

Un juge fédéral a déclaré jeudi qu'Apple Inc. devait faire face à la quasi-totalité d'un recours collectif proposé, selon lequel son assistant Siri à commande vocale viole la vie privée des utilisateurs.

Le juge fédéral Jeffrey White a déclaré que les plaignants pourraient tenter de prouver que Siri enregistrait systématiquement leurs conversations privées en raison d'"activations accidentelles" et qu'Apple divulguait ces conversations à des tiers, tels que des annonceurs.

Les assistants vocaux réagissent généralement lorsque les propriétaires d'appareils mobiles utilisent des "mots clés" tels que "Hey, Siri".

Un utilisateur de Siri a déclaré que ses discussions privées avec son médecin au sujet d'un "traitement chirurgical de marque" lui ont fait recevoir des publicités ciblées pour ce traitement, tandis que deux autres ont déclaré que leurs discussions sur les baskets Air Jordan, les lunettes de soleil Pit Viper et "Olive Garden" leur ont fait recevoir des publicités pour ces produits.

"Apple reproche aux plaignants de ne pas alléguer le contenu de leurs communications, mais le cadre privé suffit à lui seul à démontrer une attente raisonnable en matière de vie privée", a écrit M. White.

Le juge d'Oakland, en Californie, a déclaré que les plaignants peuvent poursuivre les plaintes selon lesquelles Apple a violé le Wiretap Act fédéral et la loi californienne sur la vie privée, et a commis une rupture de contrat. Il a rejeté une plainte pour concurrence déloyale.

Apple, dont le siège est à Cupertino, en Californie, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

Le 1er juillet, un autre juge fédéral de Californie a déclaré que les utilisateurs de l'assistant vocal de Google, représentés par les mêmes cabinets d'avocats que dans l'affaire Apple, pouvaient engager une action similaire contre Google et sa société mère Alphabet Inc.

Amazon.com Inc. a fait face à un litige similaire concernant son assistant vocal Alexa.

L'affaire est Lopez et al v. Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 19-04577. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Montage de David Gregorio)