Apple double son profit trimestriel, à 23,6 milliards de dollars

New York (awp/afp) - Apple a doublé son bénéfice net en un an, pour la période de janvier à mars, grâce aux bons chiffres de ventes de ses iPhone, iPad, Mac et accessoires, selon les résultats trimestriels du groupe californien publiés mercredi.

L'entreprise a réalisé 23,6 milliards de profits au deuxième trimestre de son exercice décalé, une hausse de 110% sur un an, supérieure aux attentes du marché.

Le titre d'Apple grimpait de 3% lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street.

"Ce trimestre reflète à la fois la manière dont nos produits aident durablement nos utilisateurs à faire face à ce moment de leurs vies et l'optimisme que semblent ressentir les consommateurs vis-à-vis de meilleurs jours à venir", a déclaré le patron d'Apple, Tim Cook, dans un communiqué.

"Apple est dans une période d'innovation radicale pour l'ensemble de notre ligne de produits et nous nous consacrons à aider nos équipes et nos communautés à faire émerger un monde meilleur de cette pandémie", a-t-il ajouté.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, la référence à Wall Street, le bénéfice s'établit à 1,40 dollar (contre 1,00 dollar prévus).

Apple a indiqué qu'il augmenterait son dividende de 7%, à 22 cents par action, et qu'il autoriserait un rachat d'actions d'une valeur de 90 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est lui élevé à 89,58 milliards de dollars, soit une hausse de 54% en un an, lui aussi supérieur aux attentes.

Les ventes d'iPhone, qui totalisent 47,94 milliards de dollars (+66%) représentent le gros de ces revenus. Viennent ensuite les recettes liés aux services d'Apple (+27%), aux ventes de Mac (+70%), d'iPad (+79%) et de divers accessoires (+25%).

"Apple a enregistré une croissance record de ces recettes au 2e trimestre grâce à une demande extraordinaire pour ses iPhone", note Yoram Wurmser d'eMarketer.

"Des difficultés dans la chaîne logistique de l'iPhone 12 au premier trimestre expliquent sans doute partiellement cette énorme croissance, mais il y a aussi eu une forte demande en Chine et dans le reste de l'Asie, où la demande avait été faible l'an dernier à cause de la pandémie de Covid-19", ajoute l'analyste.

La semaine dernière, le géant a présenté une gamme de nouveaux produits, dont une tablette iPad Pro, équipée de la 5G et de la puce M1 développée par Apple, qui sera commercialisée en mai à partir de 800 dollars aux Etats-Unis.

Le groupe a aussi annoncé lundi qu'il comptait accélérer ses investissements aux Etats-Unis, en les portant à 430 milliards de dollars d'ici cinq ans, et de créer 20.000 emplois dans le pays.

afp/rp