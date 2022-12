Apple est poursuivi par des femmes qui affirment qu'AirTag permet aux harceleurs de traquer leurs victimes

Dans une proposition de recours collectif déposée lundi devant le tribunal fédéral de San Francisco, les femmes affirment qu'Apple n'a pas été en mesure de protéger les personnes contre le trafic indésirable grâce à AirTag depuis le lancement de ce qu'elle a appelé le dispositif "à l'épreuve des harceleurs" en avril 2021.

À partir de 29 dollars, les AirTags mesurent 3,2 cm de diamètre et sont destinés à être glissés ou attachés à des clés, des portefeuilles, des sacs à dos et d'autres objets afin que les gens puissent les retrouver lorsqu'ils sont perdus.

Mais les experts en protection de la vie privée et les forces de l'ordre ont déclaré que certaines personnes utilisent les Airtags à des fins criminelles ou malveillantes.

Les plaignants ont qualifié AirTag d'"arme de choix des harceleurs et des agresseurs" et ont déclaré qu'il avait été lié aux meurtres, cette année, de femmes d'Akron, Ohio et Indianapolis.

L'action en justice de lundi demande des dommages et intérêts non spécifiés pour les propriétaires américains d'appareils sous iOS ou Android qui ont été suivis par AirTag ou qui sont "à risque" d'être harcelés à cause de la négligence présumée d'Apple.

Apple n'a pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires.

La société basée à Cupertino, en Californie, a reconnu que des "mauvais acteurs" ont essayé d'utiliser les Airtags à mauvais escient.

En février, Apple a annoncé des mises à jour prévues pour faciliter la recherche des appareils et avertir plus rapidement les utilisateurs que des AirTags inconnus pourraient "voyager avec eux".

Une plaignante dans le procès de lundi, Lauren Hughes, a déclaré que son ancien petit ami a appris où elle avait déménagé pour l'éviter après avoir placé un AirTag dans le passage de roue de sa voiture.

Elle dit qu'il a ensuite posté en ligne une photo d'un camion à tacos de son nouveau quartier, et a inclus un emoji en forme de clin d'œil avec le hashtag "#airt2.0".

L'autre plaignante, Jane Doe, a déclaré que son ex-mari l'a suivie à la trace après avoir placé un AirTag dans le sac à dos de leur enfant.

L'affaire est Hughes et al v. Apple Inc, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-07668.