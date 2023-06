Apple et Amazon doivent faire face à une action en justice concernant les prix de l'iPhone et de l'iPad - juge américain

Dans sa décision, le juge fédéral John Coughenour a rejeté les offres d'Apple et d'Amazon visant à rejeter l'action collective potentielle sur la base de divers motifs juridiques.

M. Coughenour a déclaré que la "validité" du marché concerné, une question centrale dans les litiges antitrust, était une question qui devait être tranchée par un jury.

L'action en justice, intentée en novembre, fait partie de plusieurs actions privées et gouvernementales contestant les pratiques d'Amazon en matière de prix en ligne. La décision de M. Coughenour signifie que l'affaire va passer à la collecte de preuves et à d'autres procédures préalables au procès.

Les avocats d'Apple et d'Amazon, ainsi que les représentants des entreprises, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées vendredi.

Steve Berman, l'un des avocats des plaignants, a qualifié la décision du tribunal de "victoire majeure pour les consommateurs de téléphones et d'iPads Apple".

Les plaignants sont des résidents américains qui ont acheté de nouveaux iPhones et iPads sur Amazon à partir de janvier 2019. Ils affirment qu'un accord entre Apple et Amazon, entré en vigueur cette année-là, a limité le nombre de revendeurs concurrents en violation des dispositions antitrust.

En 2018, selon l'action en justice, il y avait quelque 600 revendeurs Apple tiers sur Amazon. Apple a accepté d'accorder à Amazon une remise sur ses produits si Amazon réduisait le nombre de revendeurs Apple de sa place de marché, selon les allégations de la poursuite.

Apple a fait valoir que son accord avec Amazon limitait le nombre de revendeurs autorisés afin de minimiser la vente de produits Apple contrefaits sur la plateforme de commerce électronique.

Dans un document déposé au tribunal, les avocats d'Apple ont qualifié l'accord de "courant" et ont déclaré que "la Cour suprême et le neuvième circuit ont régulièrement reconnu que de tels accords étaient proconcurrentiels et légaux".

Le juge de Seattle a déclaré que les motivations "compensatoires" de l'accord entre Apple et Amazon seraient abordées ultérieurement dans le cadre du litige.

Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 94,8 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis qu'Amazon a déclaré 127,4 milliards de dollars dans son dernier rapport trimestriel sur les bénéfices.

La plainte vise à obtenir des dommages-intérêts triplés non spécifiés et d'autres mesures de redressement.

L'affaire est Steven Floyd v Amazon.com Inc et Apple Inc, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 2:22-cv-01599-JCC.

