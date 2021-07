Apple fait mieux qu'attendu, bénéfice net trimestriel quasi doublé

New York (awp/afp) - Le géant de l'informatique et d'internet Apple a fait mieux qu'attendu sur le bénéfice par action et le chiffre d'affaires pour son trimestre allant d'avril à juin, soutenu par les ventes d'iPhones, en hausse de près de 50%.

Le groupe de Cupertino, en Californie, a enregistré un bénéfice net par action de 1,30 dollar, contre 1,01 dollar attendu par les analystes interrogés par FactSet, et 81,4 milliards de dollars de revenus, contre 73,3 anticipés par les marchés.

Les investisseurs réagissaient pourtant sans enthousiasme à cette publication, le titre perdant même 0,87% dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street.

Le troisième trimestre d'Apple, dont le calendrier fiscal est décalé, aura été tiré par les ventes de son produit phare, l'iPhone, en progression de 49,7% par rapport à la même période en 2020.

Sur le plan géographique, toutes les grandes zones d'implantation du groupe affichent des résultats en hausse, la palme allant à la Chine (+58%), dont la reprise économique en sortie de crise sanitaire a été précoce.

"C'est une performance digne d'une médaille d'or", a commenté Dan Ives, dans une note, après la publication, "tout spécialement si l'on prend en compte l'ombre de la pénurie de semi-conducteurs" qui affecte toutes les industries technologiques depuis des mois.

Néanmoins, pour Yoram Wurmser, analyste du cabinet eMarketer, la pénurie de puces électroniques "semble avoir privé les produits iPad et Mac d'un peu de croissance", même si les deux lignes ont signé une progression à deux chiffres.

"Les téléphones 5G se vendent clairement bien et semblent prendre des parts de marché à Android", le système d'exploitation mobile du concurrent Google, a décrypté Yoram Wurmser.

"Apple a l'air bien positionné pour réaliser des ventes d'iPhone très soutenues sur les prochains trimestres", a-t-il ajouté dans une note.

afp/rp