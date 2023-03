Apple gagne son appel contre la décision du Royaume-Uni d'enquêter sur son navigateur mobile

L'autorité de régulation, la Competition and Market Authority (CMA), a ouvert en novembre une enquête approfondie sur la domination d'Apple et de Google (Alphabet Inc.) sur les navigateurs mobiles, et sur la possibilité que le fabricant de l'iPhone restreigne le marché des jeux en nuage par l'intermédiaire de son magasin d'applications.

Apple a fait valoir que la CMA n'avait "aucun pouvoir" pour lancer une telle enquête parce qu'elle l'a fait trop tard.

Son avocat Timothy Otty a déclaré au début du mois que l'enquête de marché aurait dû être ouverte en juin dernier, au moment même où la CMA publiait un rapport sur les écosystèmes mobiles, selon lequel les deux géants de la technologie disposaient d'un "duopole effectif".

Le CAT a approuvé l'argument d'Apple, déclarant qu'en refusant de prendre des mesures à ce moment-là uniquement dans l'attente de recevoir des pouvoirs supplémentaires, on pourrait bien dire que la CMA a "commis une erreur de droit".

La CMA s'est déclarée déçue par cette décision.

"Le jugement d'aujourd'hui a montré qu'il existe des contraintes matérielles sur la capacité générale de la CMA à renvoyer des marchés pour des enquêtes approfondies", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Cela risque de compromettre considérablement la capacité de la CMA à enquêter et à intervenir efficacement sur les marchés où la concurrence ne fonctionne pas bien.

"Compte tenu de l'importance de la décision rendue aujourd'hui, nous allons étudier les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de faire appel.