Apple investit un milliard d'euros supplémentaire à Munich

Berlin (awp/afp) - Le géant américain de la technologie Apple a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'investir un milliard d'euros (presque autant en francs suisses) au cours des prochaines années sur son site de Munich dédié au développement de puces électroniques, qui est d'ores et déjà "le plus grand centre d'ingénierie" du groupe en Europe.

Cet expansion en Allemagne s'inscrit dans la stratégie mondiale d'Apple qui développe de plus en plus ses propres puces utilisées dans ses iPhones, MacBooks, iPads et autres appareils connectés.

L'investissement annoncé jeudi "vient s'ajouter au précédent engagement d'un milliard d'euros pris en 2021, lorsqu'Apple a fait de Munich le siège de son nouveau +Silicon Design Centre+ européen", écrit le groupe dans un communiqué.

Ce centre de R&D, dédié aux processeurs Apple Silicon qui équipent les appareils du groupe, a été inauguré fin 2022 et est "le plus grand centre d'ingénierie" du groupe en Europe.

Le milliard d'euros supplémentaire que prévoit d'investir le géant technologique au cours des six prochaines années permettra notamment l'ouverture de nouveaux laboratoires et d'espaces permettant "une collaboration encore plus étroite entre nos plus de 2000 ingénieurs en Bavière", écrit Apple.

Apple dispose d'une base à Munich depuis 1981 et compte aujourd'hui plus de 4.500 salariés en Allemagne, principalement dans le sud du pays, dédiés au développement de semi-conducteurs.

Siège de poids lourds industriels, comme Siemens ou BMW, la capitale de la Bavière, est aussi l'une des places fortes de l'innovation technologique en Europe, grâce aux collaborations entre recherche universitaire et entreprises.

L'Europe a pour objectif d'attirer sur le continent les fabricants de puces électroniques, notamment grâce à des subventions, pour rattraper son retard sur la Chine et les Etats-Unis dans la production de ces composants clés des nouvelles technologies.

afp/fr