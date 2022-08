Apple : l'Inde, plutôt que la Chine, pour la prochaine version de son iPhone

Apple, envisage de basculer une partie de la production de la prochaine version de l'iPhone en Inde, le groupe cherchant des alternatives à la Chine en raison des restrictions sanitaires liées au Covid 19 dans le pays et des tensions entre Washington et Pékin, rapporte l'agence Bloomberg.



Les tensions politiques et commerciales entre les deux pays ces dernières années ont poussé Apple à diversifier sa chaîne de production en dehors de Chine, un pays jusque-là privilégié pour sa main-d’œuvre peu coûteuse.



Selon Bloomberg, Foxconn, le fournisseur taïwanais d'Apple - mais qui fabrique l'essentiel des produits en Chine continentale et notamment à Shenzhen -, est sur les rails pour accompagner la marque.



L'assembleur aurait d'ores et déjà évalué le processus d'expédition des composants vers l'Inde ainsi que l'assemblage de l'iPhone 14 dans son usine située à la périphérie de la ville de Chennai, au sud du pays.



La présence du géant américain dans des usines indiennes n'est pas nouvelle, celle-ci remontant à 2007. Cette production, alors majoritairement destinée au marché intérieur, ne concernait pas les modèles haut de gamme. Récemment, la stratégie indienne d'Apple s'est accentuée avec notamment la fabrication des iPhone 13, 12 et 11.



Les premiers iPhone 14 du pays devraient être terminés fin octobre ou en novembre, après la sortie initiale en septembre, a rapporté Bloomberg, citant des personnes au fait de la question.