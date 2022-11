Apple : la production d'iPhone inquiète avec la Chine

Apple s'inscrit en net recul ce lundi à Wall Street, affecté par les craintes de voir le groupe pâtir des manifestations anti-Covid qui secouent actuellement la Chine.Près d'une heure après l'ouverture, l'action du géant technologique cède plus de 1,9%, au plus bas depuis le début du mois, alors que l'indice Dow Jones se replie au même moment de 0,5%.En décidant d'installer la plus grande partie de ses chaînes d'assemblage en Chine, le groupe californien s'est rendu très vulnérable à d'éventuelles secousses au niveau de l'économie chinoise.D'après les données publiées par Apple, ses partenaires et sous-traitants exploitent actuellement plus de 150 sites de production dans le pays.Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Wedbush estiment que cette dépendance signifie que jusqu'à 10% de l'approvisionnement en iPhone pourrait être menacé à quelques semaines de Noël.'Le fait est qu'Apple dispose de très peu d'options à l'approche des fêtes de fin d'année et que la société reste à la merci de la politique zéro Covid de la Chine, une situation particulièrement frustrante pour Apple comme pour les investisseurs', explique le bureau d'études américain.'Dans beaucoup d'Apple Stores, on peut aujourd'hui constater des pénuries touchant de 35% à 40% des iPhone 14 Pro à quelques jours de Noël et les sites en ligne proposent maintenant des livraisons début janvier, en fonction du modèle, des capacités et de la couleur', ajoute Wedbush.En Bourse, Apple affiche désormais une baisse de près de 16% depuis le mois d'août et un repli de quelque 17% depuis le début de l'année, contre un recul de l'ordre de 15,5% pour l'indice S&P 500.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.