Apple : lancement mondial de l'iPhone 13

Apple annonce aujourd'hui la commercialisation dans le monde entier de ses dernières gammes d'iPhone et d'iPad.



La marque à la pomme commercialise depuis ce matin son nouvel iPhone 13, décliné en versions standard, mini, Pro et Pro Max, ces deux dernières versions disposant ' du système de caméra professionnel le plus avancé jamais conçu sur iPhone ', assure Apple.



Ce lancement s'accompagne aussi de la sortie de la 9e génération d'iPad et de sa version ' mini '.



Chez Wedbush, on estime que les précommandes d'iPhone 13 sont actuellement 20% supérieures à ce qui avait été enregistré un an plus tôt pour l'iPhone 12. Il y a aurait ainsi 90 millions d'appareils en pré-production pour le ' 13 ' contre 80 millions pour son prédécesseur.



Par ailleurs, le nouveau modèle de téléphone de la firme de Cupertino profite de toute une série d'offres promotionnelles de la part des opérateurs, alimentant ainsi l'engouement autour de ce nouvel appareil.





