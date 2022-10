Apple : le titre recherché après des commentaires d'analyste

L'action Apple gagne 2,5% ce lundi et amplifie le rebond des marchés d'actions américains, soutenue entre autres par des commentaires positifs de Morgan Stanley.



Dans une note consacrée au compartiment des grands fabricants informatiques, les analystes de la banque américaine font d'Apple leur valeur préférée ('top pick') en dépit des risques qui entourent actuellement le secteur.



'Si nous ne pensons pas qu'Apple soit complètement immunisé contre le ralentissement de la demande qui touche le matériel grand public, nous considérons que le groupe en est mieux protégé et nos vérifications de fin de trimestre ont d'ailleurs montré que sa demande avait mieux résisté que prévu au cours des derniers mois', souligne MS.



Morgan Stanley indique avoir relevé en conséquence ses prévisions de résultats pour les trimestres clos en septembre et en décembre, la vigueur des ventes d'iPhone, iPad et Mac faisant plus que compenser la faiblesse des 'wearables' (montre connectées) et des services.



Pour ce qui concerne l'iPhone, la firme new-yorkaise dit relever de 51 à 51,1 millions sa prévision d'appareils livrés sur le trimestre écoulé (clos fin septembre) et de 84,5 à 85 millions son estimation sur le trimestre en cours (clos fin décembre).



Son objectif de cours se trouve toutefois ramené à 177 dollars contre 180 dollars jusqu'ici.



L'action Apple, en baisse de presque 20% depuis le 1er janvier, à comparer à une baisse de 17% pour l'indice Dow Jones, gagnait 2,5% lundi, alors qu'à ce stade, l'indice Dow Jones avance de 2%.



