Apple : le titre se distingue, BofA est passé à l'achat

Evoluant à contre-courant des marchés américains, l'action Apple a démarré la séance de mardi sur une évolution favorable, soutenue par un relèvement de recommandation des analystes de BofA.



Dans une note diffusée dans la matinée, le broker américain indique qu'il affiche désormais un conseil d'achat sur le titre du géant technologique, contre un avis 'neutre' jusque-là.



Son objectif de cours passe, en parallèle, de 160 à 210 dollars.



Dans son étude, BofA explique s'attendre à ce que la technologie de réalité augmentée/réalité virtuelle (AR/VR), que le groupe californien devrait lancer selon lui fin 2022 ou début 2023, vienne 'changer les règles du jeu'.



Le courtier prévoit en effet de fortes ventes d'iPhone sur l'exercice 2022/2023 sous l'impulsion du lancement de nouvelles applications AR/VR, qui nécessiteront d'importantes capacités.



BofA dit aussi revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires dans les services, Apple parvenant d'après lui à mieux 'monétiser' sa base d'utilisateurs grâce à un taux de pénétration accru et une hausse du prix de vente moyen (ASP).



Après ces commentaires, l'action Apple progressait de 0,7% à New York mardi matin, une progression toutefois insuffisante pour permettre au groupe d'atteindre une capitalisation boursière record de 3.000 milliards de dollars.



