Apple : objectif 100% de cobalt recyclé pour les batteries

Apple a annoncé lundi qu'il prévoyait désormais d'utiliser 100% de cobalt recyclé dans toutes les batteries de ses appareils d'ici à 2025.



Le géant technologique américain, qui s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone pour tous ses produits à horizon 2030, compte notamment pour cela s'appuyer sur Daisy, un robot de désassemblage des iPhone.



Ce système sépare les batteries des smartphones de leurs autres composants et permet aux équipes de recyclage spécialisées d'en récupérer le cobalt et d'autres matériaux, notamment le lithium.



Dans le cadre de cette nouvelle échéance accélérée, tous les aimants des appareils Apple seront entièrement composés d'éléments de terres rares recyclés et tous les circuits imprimés de la marque comporteront des soudures en étain 100% recyclé et un placage en or 100% recyclé.



Le groupe californien explique avoir considérablement augmenté son utilisation de métaux essentiels recyclés l'an dernier, pour la porter à plus de deux tiers pour ce qui concerne l'aluminium.



Parallèlement, près de trois quarts des terres rares et plus de 95% du tungstène composant ses produits proviennent de ressources 100 % recyclées.



