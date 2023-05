Apple perd sa tentative de relancer les revendications américaines en matière de droits d'auteur concernant la simulation du système d'exploitation iOS

La 11e cour d'appel du circuit américain a déclaré que Corellium avait légalement recréé le système d'Apple en vertu de la doctrine américaine du droit d'auteur de l'usage loyal, favorisant le progrès scientifique en aidant d'importantes recherches en matière de sécurité.

Les représentants des deux sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision.

Le logiciel de Corellium, basé en Floride, permet aux utilisateurs d'exécuter iOS sur des appareils n'appartenant pas à Apple et d'inspecter et de modifier le système d'exploitation de manière à permettre aux chercheurs en sécurité de rechercher des vulnérabilités plus efficacement. En 2019, Apple a poursuivi Corellium pour violation de droits d'auteur devant le tribunal fédéral du sud de la Floride.

Apple a tenté en vain d'acheter Corellium pour près de 23 millions de dollars avant d'intenter l'action en justice, a déclaré la cour d'appel.

Le tribunal de district a rejeté les réclamations d'Apple concernant le simulateur iOS de Corellium en 2020. Apple a fait appel en 2021.

Le 11e circuit a convenu que Corellium faisait une utilisation équitable d'iOS lundi et a déclaré que le logiciel de Corellium ajoute de nouvelles fonctionnalités qui aident les chercheurs en sécurité "à faire leur travail d'une manière que les iPhones physiques ne peuvent tout simplement pas."

La cour d'appel a rejeté les arguments d'Apple selon lesquels Corellium avait simplement reconditionné iOS dans un format différent à des fins lucratives, portant ainsi atteinte au marché d'Apple pour son système d'exploitation et ses programmes de recherche en matière de sécurité.

Corellium "a ouvert la voie à des recherches plus approfondies sur la sécurité des systèmes d'exploitation tels qu'iOS", a déclaré la cour d'appel.

La cour d'appel a renvoyé l'affaire devant le tribunal de district pour qu'il examine si Corellium a enfreint les droits d'auteur couvrant les icônes et les fonds d'écran d'Apple ou s'il a contribué à l'infraction commise par des tiers.