Apple : quelques achats à bon compte soutiennent le titre

Le titre Apple ouvert en hausse vendredi à la Bourse de New York à la faveur de quelques achats à bon compte sur les valeurs technologiques après leur début d'année calamiteux.



L'action du géant technologique a perdu plus de 22% depuis le début de l'année en raison de la perspective d'un ralentissement économique, qui a masqué des résultats de premier trimestre pourtant meilleurs que prévu.



Pour Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, la firme à la pomme demeure pourtant une valeur toujours aussi séduisante, notamment dans la phase de turbulence que traversent actuellement les marchés.



'Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que la demande pour l'iPhone résiste mieux que prévu (en dépit des nombreux problèmes d'approvisionnement qui plombent Apple et le reste du secteur), avec des tendances qui dépassent les objectifs de l'équipe de direction à ce stade du trimestre', assure-t-il dans une note diffusée dans la matinée.



Wedbush, qui fait d'Apple sa valeur préférée au sein du secteur de la technologie, maintient en conséquence son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 200 dollars sur le titre.



En fin de matinée, l'action Apple progressait de 0,8%, à comparer avec un gain de 0,6% pour l'indice S&P des 'techs'.



