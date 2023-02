Apple rate la cible au 1er trimestre, les ventes d'iPhone fléchissent

New York (awp/afp) - Apple a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice net trimestriels en baisse sur un an et inférieurs aux attentes, qui ont souffert du fléchissement des ventes d'iPhones, le produit vedette de la firme à la pomme.

Les revenus sont ressortis à 117,1 milliards de dollars, en baisse de 5,4% sur un an pour la période allant d'octobre à décembre, qui correspond au premier trimestre de son exercice comptable décalé, selon un communiqué.

Les résultats du groupe de Cupertino (Californie) ont été marqués par la contraction des ventes d'Iphones, en repli de plus de 8% sur un an.

Apple avait fait état, début novembre, de perturbations sur le site de Zhengzhou (Chine), plus grande usine de production des célèbres téléphones de la marque, du fait d'une flambée de cas de Covid-19.

L'entreprise avait reconnu que ces événements allaient réduire les volumes d'iPhone 14 Pro assemblés dans l'usine.

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le directeur général Tim Cook a indiqué jeudi que les ralentissements s'étaient poursuivis "durant quasiment tout le mois de décembre".

Le responsable a relativisé le coup d'arrêt des ventes d'iPhones en précisant que, hors effets de changes, elles ressortaient quasiment stables.

Le niveau élevé du dollar a ainsi pénalisé, l'an dernier, les compagnies américaines qui réalisent une part importante de leurs ventes à l'étranger.

Tim Cook a également justifié la baisse du chiffre d'affaires par un "environnement macroéconomique difficile". "Apple n'est pas immunisé" contre cette conjoncture dégradée, a reconnu le directeur général.

Au total, le chiffre d'affaires tiré des produits physiques s'est érodé de 7,7% sur un an.

Ce décrochage a été partiellement compensé par l'activité services, qui comprend la boutique d'applications App Store, son service de streaming Apple Music ou les services de stockage de données à distance (cloud).

La division service a ainsi vu ses revenus croître de 6,4%, et pèse désormais près de 18% du chiffre d'affaires, signe de la transformation progressive d'Apple.

A l'échelle du groupe, le bénéfice net a atteint 29,9 milliards de dollars, en repli de 13%.

