Un juge fédéral a rejeté mercredi une plainte accusant Apple d'avoir surpayé le directeur général Tim Cook et d'autres cadres supérieurs de dizaines de millions de dollars en calculant de manière erronée la valeur des attributions d'actions basées sur la performance.

La juge Jennifer Rochon, du district de Manhattan, a déclaré que le fabricant de l'iPhone avait décrit ses méthodes de rémunération dans des tableaux détaillés figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de 2023, "avec précision", comme l'exigent les lois sur les valeurs mobilières et les règles de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes).

Mme Rochon n'a pas non plus trouvé de preuve que le conseil d'administration d'Apple avait agi de manière inappropriée dans l'attribution des rémunérations et a déclaré que le plaignant, un fonds de pension affilié à la Fraternité internationale des Teamsters, n'avait pas donné au conseil d'administration suffisamment de temps pour examiner ses objections avant d'intenter une action en justice.

Les avocats du fonds de pension n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le plaignant a déclaré qu'Apple avait attribué, en 2021 et 2022, 92,7 millions de dollars et 94 millions de dollars d'unités d'actions restreintes basées sur la performance à Cook et à quatre autres cadres, alors que son comité de rémunération avait l'intention de n'attribuer que 77,5 millions de dollars chaque année.

Il attribue l'erreur présumée au calcul incorrect par le comité de la juste valeur des RSU au moment de leur attribution, et affirme que cela a induit en erreur les actionnaires qui allaient voter de manière consultative sur la rémunération des dirigeants, connue sous le nom de "say-on-pay" (dire sur la rémunération).

La rémunération de Cook s'est élevée à environ 99 millions de dollars en 2021 et 2022, dont plus de 82 millions de dollars d'attributions d'actions chaque année, selon les dossiers de procuration d'Apple.

Sa rémunération totale est tombée à 63,2 millions de dollars en 2023. Les quatre autres dirigeants d'Apple ont reçu chacun plus de 26 millions de dollars pour chacune des trois années.

L'affaire est la suivante : International Brotherhood of Teamsters, Garage Employees Local 272 Labor Management Pension Fund v Apple Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 23-01867.